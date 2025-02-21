Бойцы РФ начали бои за освобождение Мирного в ДНР, сообщил Марочко
09:00 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие, расширив зону контроля у Ямполовки, начали бои за освобождение населенного пункта Мирное в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Расширена зона контроля западнее Ямполовки. Это позволило вплотную подойти к населенному пункту Мирное сразу с двух сторон — севера и востока. На данный момент начались мероприятия по освобождению данного населенного пункта», — сказал он.
Марочко добавил, что в ходе активных боевых действий российские военнослужащие улучшили свое тактическое положение и продвинулись на правом берегу реки Жеребец южнее населенного пункта Ивановка.
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