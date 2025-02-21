Бойцы РФ начали бои за освобождение Мирного в ДНР, сообщил Марочко

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, расширив зону контроля у Ямполовки, начали бои за освобождение населенного пункта Мирное в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Расширена зона контроля западнее Ямполовки. Это позволило вплотную подойти к населенному пункту Мирное сразу с двух сторон — севера и востока. На данный момент начались мероприятия по освобождению данного населенного пункта», — сказал он.

Марочко добавил, что в ходе активных боевых действий российские военнослужащие улучшили свое тактическое положение и продвинулись на правом берегу реки Жеребец южнее населенного пункта Ивановка.