11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажа американскими компаниями вооружений Украине все-таки приостановлена, несмотря на попытки сторонников властей утверждать обратное. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Вчерашнее заявление Романа Костенко — абсолютно правдивое. Мне это подтверждают американские компании», — написал он в своем телеграм-канале.

В четверг секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что продажи американского оружия Украине остановились после обострения противоречий между Киевом и Вашингтоном. Позже депутат Александра Устинова заявила, что «США не останавливали продажу оружия Украине». Гончаренко, однако, утверждает, что Устинова не обладает информацией по этому вопросу.