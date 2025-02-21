США стремятся не допустить, чтобы заявление G7 по Украине помешало переговорам с РФ — NYT
12:05 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы совместное заявление Группы семи (G7), приуроченное к трехлетней годовщине начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, могло помешать переговорам с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Отмечается, что чиновники в Белом доме настаивают на том, что заявление должно быть более кратким, чем те, которые G7 делала в президентство Джо Байдена в отношении РФ и конфликта на Украине. В руководстве США рассчитывают, что оно не окажет негативного влияния на уже начавшиеся переговоры с Россией.
Один из собеседников издания также подчеркнул, что администрация Трампа выразила желание не включать в текст упоминание о том, что СВО является «нарушением суверенитета» Украины. При этом проект заявления включает положение, по которому гарантии безопасности и вхождение Украины в ЕС «будут иметь решающее значение для обеспечения прочного мира».
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