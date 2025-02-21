НАТО ведет разработку доктринальных документов для операций на морском дне — Совбез РФ
13:00 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО рассматривают боевые действия на морском дне, ведут разработку доктринальных документов для таких операций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.
«Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством, — отмечается в сообщении. — Одновременно ведется разработка доктринальных документов для проведения подобных операций».
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