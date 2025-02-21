Песков опроверг, что РФ потребовала вывод войск НАТО из Восточной Европы

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на переговорах в Эр-Рияде не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее советник президента Румынии по обороне и национальной безопасности Кристиан Диаконеску заявил, что на переговорах между делегациями РФ и США в Эр-Рияде российская сторона потребовала ухода НАТО из стран Восточной Европы. По его словам, США отклонили это требование.

«Нет, это не так, это не соответствует действительности. Наша позиция относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких, скоро почти десяток, волн [расширения] в сторону наших границ вызывает нашу обеспокоенность. Эта наша позиция всем хорошо известна, она ни для кого не секрет», — сказал Песков.