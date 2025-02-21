Во Франции для борьбы с насилием в школах планируют досматривать учеников — министр
15:00 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внезапные проверки сумок учащихся будут введены этой весной во французских школах. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявила министр образования Франции Элизабет Борн.
«Я бы хотела, чтобы мы вместе с префектом, прокурором и представителем национальной службы образования смогли организовать регулярный досмотр сумок на входе в школу», — сказала министр.
По ее словам, эту меру планируется ввести уже этой весной. Конкретную дату Борн не назвала.
Досмотр будет проводиться «силами правопорядка, так как это не входит в обязанности персонала школы».
Борн также добавила, что намерена добиваться внесения изменений в образовательный кодекс с тем, чтобы ученик, пойманный в школе с холодным оружием, сразу направлялся на дисциплинарный совет. Сейчас, по ее словам, эта мера применяется по усмотрению руководства образовательного учреждения.
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