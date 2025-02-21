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Рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках — Bloomberg

15:12 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках после кардинальной смены политического курса в США. Такую оценку привело агентство Bloomberg.

«Успешное начало переговоров между Россией и США, так же как и крепкие комментарии от [президента США Дональда] Трампа, позволили рынкам сохранять позитивные ожидания», — приводит агентство слова аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова. По подсчетам Bloomberg, рубль укрепился по отношению к доллару США на 13% с начала года, что вывело его на первое место по показателям роста курса среди всех валют развивающихся рынков.

Однако агентство отмечает, что пока рано делать выводы о перспективах дальнейшей динамики российской валюты, несмотря на краткосрочный рост курса. Это связано с пока еще отсутствующим прорывом по украинскому вопросу.

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