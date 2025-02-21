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НОВОСТИ

РФ и США не продвинулись в определении места встречи Путина и Трампа — Песков

16:00 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США не продвинулись в определении места проведения саммита с участием президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Не продвинулись», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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