РФ и США не продвинулись в определении места встречи Путина и Трампа — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США не продвинулись в определении места проведения саммита с участием президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Не продвинулись», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.