До 13% всего потребляемого ЕС газа поступает из России — Еврокомиссия

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несмотря на все усилия Еврокомиссии, до 13% всего потребляемого ЕС газа продолжает поступать из России, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, подчеркнув, что новый план отказа от СПГ из России Еврокомиссия представит «в ближайшие недели».

«ЕС все еще покупает 13% своего газа у России, — сказала она. — Это не страны ЕС покупают этот газ — это компании, которые покупают его по слишком привлекательным низким ценам».

По ее словам, Еврокомиссия «полна решимости» полностью отключить Евросоюз от российского газа», поэтому в ближайшие недели она представит новый план по «отказу от СПГ из России».