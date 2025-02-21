До 13% всего потребляемого ЕС газа поступает из России — Еврокомиссия
17:12 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несмотря на все усилия Еврокомиссии, до 13% всего потребляемого ЕС газа продолжает поступать из России, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, подчеркнув, что новый план отказа от СПГ из России Еврокомиссия представит «в ближайшие недели».
«ЕС все еще покупает 13% своего газа у России, — сказала она. — Это не страны ЕС покупают этот газ — это компании, которые покупают его по слишком привлекательным низким ценам».
По ее словам, Еврокомиссия «полна решимости» полностью отключить Евросоюз от российского газа», поэтому в ближайшие недели она представит новый план по «отказу от СПГ из России».
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