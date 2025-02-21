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Боеголовки «Орешника» выдерживают температуру, равную температуре Солнца — Путин

16:32 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боеголовки на системах «Орешник» выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Весь мир говорит про „Орешник“. А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. „Авангард“ мы его назвали. Там сопоставимые температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца», — рассказал он.

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