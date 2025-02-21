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Другие страны «обскакали» РФ в двигателестроении, но это вызов — Путин

17:00 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарубежные инженеры «обскакали» Россию в области двигателестроения, это является хорошим вызовом, есть над чем работать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Двигателестроение — здесь, безусловно, нам есть над чем работать, много еще нужно сделать по некоторым направлениям. Наши коллеги зарубежные, безусловно, извините за мой тон, обскакали, но ничего, вот здесь есть зато вызов такой хороший очень», — сказал он.

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