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Более 600 палестинских заключенных выйдут из тюрем Израиля 22 февраля

18:00 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 602 палестинских заключенных, включая 50 человек, приговоренных к пожизненным срокам, выйдут из израильских тюрем 22 февраля в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил аффилированный с движением ХАМАС офис по делам заключенных.

«В рамках сделки [с Израилем] в субботу на свободу выйдут 50 приговоренных к пожизненному заключению, 60 человек, осужденных на длительные тюремные сроки, 47 арестованных повторно и 445 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса.

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