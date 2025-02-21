0
0
116
НОВОСТИ

Минск не питает иллюзий по поводу скорого разрешения украинского конфликта — МО Белоруссии

20:40 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине давно завершился бы без военной помощи Запада. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил страны.

«Глобальное противостояние между Западом и Востоком трансформировалось в военный конфликт на Украине, полыхающий три года у наших границ. И не надо питать иллюзий относительно новой администрации Соединенных Штатов, что она вмиг остановит конфликт. Без масштабных поставок Западом вооружения и военной техники, без западной военной помощи он бы давно уже погас», — отметил глава Минобороны, которого цитирует агентство БелТА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 21.02.2025
Зеленский подпишет сделку с США по ископаемым в ближайшем будущем — Белый дом
0
78
20:00 21.02.2025
Специальная военная операция — это народная война, заявил Медведев
0
230
19:20 21.02.2025
В России ведется разработка подводных атомных газовозов - Путин
0
317
18:40 21.02.2025
РФ будет пристально рассматривать возвращение ушедших с рынка РФ компаний
0
313
18:00 21.02.2025
Более 600 палестинских заключенных выйдут из тюрем Израиля 22 февраля
0
339
17:32 21.02.2025
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 250 военных
0
378
17:12 21.02.2025
До 13% всего потребляемого ЕС газа поступает из России — Еврокомиссия
0
456
17:00 21.02.2025
Другие страны «обскакали» РФ в двигателестроении, но это вызов — Путин
0
579
16:32 21.02.2025
Боеголовки «Орешника» выдерживают температуру, равную температуре Солнца — Путин
0
544
16:12 21.02.2025
Два судна столкнулись в акватории Черного моря между Геленджиком и Новороссийском
0
576

Возврат к списку