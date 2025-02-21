Минск не питает иллюзий по поводу скорого разрешения украинского конфликта — МО Белоруссии
20:40 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине давно завершился бы без военной помощи Запада. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил страны.
«Глобальное противостояние между Западом и Востоком трансформировалось в военный конфликт на Украине, полыхающий три года у наших границ. И не надо питать иллюзий относительно новой администрации Соединенных Штатов, что она вмиг остановит конфликт. Без масштабных поставок Западом вооружения и военной техники, без западной военной помощи он бы давно уже погас», — отметил глава Минобороны, которого цитирует агентство БелТА.
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