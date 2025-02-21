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Зеленский подпишет сделку с США по ископаемым в ближайшем будущем — Белый дом

21:20 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зеленский подпишет соглашение с Соединенными Штатами по редкоземельным элементам на Украине, и это произойдет в ближайшем будущем. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, выступая на Конференции консервативных политических действий.

«Послушайте, суть такова, что президент Зеленский подпишет эту сделку, и вы увидите это в ближайшем будущем, и это хорошо для Украины», — подчеркнул советник американского лидера.

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