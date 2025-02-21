Трамп заявил, что в возникновении украинского конфликта нет вины России

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не видит вины России в возникновении конфликта на Украине, обвиняет в нем Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

«Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова. На них (на Украину — прим. ТАСС) напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было так легко отговорить от этого, что войны не должно было быть», — сказал глава государства в интервью радиостанции Fox News.

Развивая эту мысль, Трамп сначала сказал буквально следующее: «Россия подверглась нападению». Однако затем он добавил: «Россия напала, но у них не было причин нападать». «Ее можно было от этого отговорить», — убежден президент.

«Все это продолжается много лет. Не было никаких причин, по которым он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) там (на Украине — прим. ТАСС) хотел начать [СВО]. Этого не должно было случиться. Эта война не должна была произойти», — подчеркнул президент США.