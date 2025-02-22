Для РФ наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом — Белоусов
08:50 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решающий момент в противостоянии с коллективным Западом наступил сегодня для России, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов.
«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», — сказал Белоусов на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда».
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