Две трети украинцев поддерживают прямые переговоры с РФ — опрос
09:00 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство украинцев (64%) поддерживают прямые переговоры Украины и РФ, этот показатель растет. Таковы результаты опроса украинской исследовательской группы «Рейтинг», опубликованные на ее сайте.
В январе 2024 года этот показатель составлял всего 38%.
При этом отмечается, что украинцы не воспринимают переговоры США и России по прекращению конфликта без участия Украины (91% против). Также большинство опрошенных (81%) считают реальным путем окончания боевых действий поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран.
Кроме того, большинство опрошенных (83%) считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при предоставлении гарантий безопасности.
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