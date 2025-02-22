10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие формируют огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированной у Двуречной Харьковской области. Командование ВСУ оттянуло часть сил и средств с данного участка фронта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

14 февраля Марочко сообщал ТАСС, что ВС РФ после двух сосредоточенных ударов прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной. Группировка противника, находящаяся между Двуречной и Западным, оказалась в клещах.

«Те клещи, которые сформировались в районе Двуречной для украинских боевиков, они, по сути, сделали свое дело. Часть сил и средств украинские боевики, конечно, оттянули с готовящегося огневого мешка», — сказал эксперт.