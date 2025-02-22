Свидетельство о рождении ребенка в РФ не является подтверждением его гражданства - МВД

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рождение ребенка на территории РФ не делает его гражданином России. Об этом говорится в материалах главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

«Свидетельство о рождении выдают всем детям, появившимся на свет на территории России. Этот документ удостоверяет личность ребенка до 14 лет, но не подтверждает факт приобретения российского гражданства, поскольку его выдают и иностранцам, родившимся на территории нашей страны», — указано в материалах.

Наличие российского гражданство у детей до 14 лет подтверждают четыре фактора. Один из них — отметка с указанием оснований приобретения российского гражданства, которая ставится на обратной стороне свидетельства о рождении либо на свободном от текста поле перевода на русский язык иностранного документа, удостоверяющего регистрацию рождения ребенка. Также таким подтверждением являются свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению, российский заграничный паспорт ребенка и паспорт являющегося гражданином России родителя с внесенными сведениями о ребенке.