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НОВОСТИ

В США впервые за 15 лет заключенного казнят путем расстрела

12:00 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти американского штата Южная Каролина планируют 7 марта впервые за 15 лет казнить заключенного методом расстрела. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

По его данным, 67-летний Брэд Сигмон сам выбрал такой способ, предпочтя расстрел электрическому стулу или смертельной инъекции. Всего с 1967 года в США подобным образом были казнены три человека. Все три случая были зарегистрированы в штате Юта, последний — в 2010 году.

Сигмон был осужден за то, что в 2001 году бейсбольной битой до смерти забил родителей своей бывшей девушки. После этого он похитил саму спутницу, но ей удалось сбежать.

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