Более половины поляков против военной помощи Киеву — опрос
14:00 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50% поляков выступают против передачи оружия Киеву. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного центром изучения общественного мнения Opinia24 по заказу радиостанции Radio Zet.
Согласно ним, 53% опрошенных не считают, что Польша должна передать больше оружия Украине для продолжения боевых действий с РФ. Противоположного мнения придерживаются 29% респондентов. У 17% участников опроса не нашлось мнения по этому вопросу.
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