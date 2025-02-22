Более половины поляков против военной помощи Киеву — опрос

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% поляков выступают против передачи оружия Киеву. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного центром изучения общественного мнения Opinia24 по заказу радиостанции Radio Zet.

Согласно ним, 53% опрошенных не считают, что Польша должна передать больше оружия Украине для продолжения боевых действий с РФ. Противоположного мнения придерживаются 29% респондентов. У 17% участников опроса не нашлось мнения по этому вопросу.