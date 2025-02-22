Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике
16:00 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Татьяна Сергаева назначена на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Об этом на церемонии награждения на чемпионате России по художественной гимнастике заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.
На этой должности Сергаева заменила Ирину Винер, которая возглавляла национальную команду с 2001 года. 12 февраля она объявила об уходе с поста главного тренера.
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