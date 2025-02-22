ВСУ потеряли более 190 военнослужащих в Курской области за сутки

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили более 190 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.