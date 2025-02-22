Три фигуранта дела о теракте в «Крокусе» собирались устроить теракт в Каспийске
18:00 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» планировали еще один теракт на набережной города Каспийска в Дагестане с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«В период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года [фигуранты] незаконно приобрели, перевозили и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. Солиев У. А., Исмоилов З. А. и Гадоев Ш. Н. в период с 24 по 27 марта 2024 года [уже после теракта в „Крокусе“] изготовили самодельное взрывное устройство, с использованием которого планировали совершить террористический акт на набережной города Каспийска в Республике Дагестан», — говорится в документах.
Ранее сообщалось, что эти три фигуранта, а также двое граждан Таджикистана, Солиев М. А. и Хамидов Х. А., обвиняются в том, что обеспечили четырех исполнителей теракта огнестрельным оружием. Фигуранты были задержаны в ходе спецоперации на территории Каспийска и других регионов Дагестана 31 марта прошлого года. Изначально обвиняемым избрали меру пресечения в Дагестане, но для ее продления их доставили в Москву.
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