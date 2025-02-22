Зеленский не готов подписать соглашение о полезных ископаемых на условиях США — СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение о полезных ископаемых с США. Об этом сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на источник в окружении Зеленского.

«Соглашение еще не готово к подписанию, есть несколько проблемным моментов», — заявил собеседник телеканала, отметив, что Зеленский «не готов принять предлагаемые условия в нынешнем виде». По его словам, на данный момент проект соглашения «не отражает партнерства» между сторонами и содержит лишь «односторонние обязательства» со стороны Украины.