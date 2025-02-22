Зеленский не готов подписать соглашение о полезных ископаемых на условиях США — СМИ
18:30 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение о полезных ископаемых с США. Об этом сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на источник в окружении Зеленского.
«Соглашение еще не готово к подписанию, есть несколько проблемным моментов», — заявил собеседник телеканала, отметив, что Зеленский «не готов принять предлагаемые условия в нынешнем виде». По его словам, на данный момент проект соглашения «не отражает партнерства» между сторонами и содержит лишь «односторонние обязательства» со стороны Украины.
НОВОСТИ
- 18:00 22.02.2025
- Три фигуранта дела о теракте в «Крокусе» собирались устроить теракт в Каспийске
- 17:30 22.02.2025
- ВСУ потеряли более 190 военнослужащих в Курской области за сутки
- 17:00 22.02.2025
- Трое детей погибли, еще двое спасены при пожаре в частном доме в Курганской области
- 16:00 22.02.2025
- Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике
- 15:00 22.02.2025
- Военные РФ освободили Новолюбовку в ЛНР
- 14:00 22.02.2025
- Более половины поляков против военной помощи Киеву — опрос
- 13:00 22.02.2025
- Требования для решивших вернуться в РФ западных компаний будут совсем иными — Решетников
- 12:30 22.02.2025
- Киеву пора готовиться к капитуляции — Медведев
- 12:00 22.02.2025
- В США впервые за 15 лет заключенного казнят путем расстрела
- 11:30 22.02.2025
- Китай призвал США перестать превращать в оружие торговые вопросы — посольство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать