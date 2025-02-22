Украина направила США предложение с изменениями в соглашении по полезным ископаемым
20:30 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина предложила изменения в текст соглашения по полезным ископаемым и направила это предложение американской стороне. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.
«Источник, участвующий в переговорах по сделке по минералам, сообщил, что украинская сторона внесла предложения в текст соглашения и отправила его американской стороне. Конкретного графика дальнейших действий нет», — написала она на своей странице в соцсети Х.
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