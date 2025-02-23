В Киеве задумались об обмене пленными с РФ по формуле «всех на всех» - СМИ
09:10 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев работает над обменом пленными с Россией в формате «всех на всех». Об этом в интервью агентству Укринформ заявил глава секретариата координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.
«Мы постоянно продвигаем возможность обмена „всех на всех“. <…> Если договоренности об обмене всех удерживаемых нами лиц будут достигнуты, мы отдадим их российской стороне. И, соответственно, российская сторона вернет всех», — прокомментировал он ситуацию с пленными в связи с возможными переговорами о прекращении огня.
При этом речь идет не только о военнопленных. Охрименко подчеркнул, что потенциальная договоренность распространяется и на гражданских лиц.
НОВОСТИ
- 09:30 23.02.2025
- США предложили Мексике альтернативу введения пошлин
- 09:20 23.02.2025
- Британия объявила дату оглашения «самого большого пакета санкций» против России
- 09:00 23.02.2025
- Власти Франции ищут в частном секторе средства на перевооружение армии
- 21:00 22.02.2025
- США требуют от Украины при сделке по ископаемым отказаться от доходов от портов — NYT
- 20:30 22.02.2025
- Украина направила США предложение с изменениями в соглашении по полезным ископаемым
- 20:00 22.02.2025
- США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН с осуждением РФ, Киев отказался — WP
- 19:30 22.02.2025
- Дети из Абхазии смогут участвовать в российских молодежных программах — Песков
- 19:00 22.02.2025
- Под контролем ВСУ остается около 0,5% территории ЛНР — Марочко
- 18:30 22.02.2025
- Зеленский не готов подписать соглашение о полезных ископаемых на условиях США — СМИ
- 18:00 22.02.2025
- Три фигуранта дела о теракте в «Крокусе» собирались устроить теракт в Каспийске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать