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НОВОСТИ

В Киеве задумались об обмене пленными с РФ по формуле «всех на всех» - СМИ

09:10 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев работает над обменом пленными с Россией в формате «всех на всех». Об этом в интервью агентству Укринформ заявил глава секретариата координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

«Мы постоянно продвигаем возможность обмена „всех на всех“. <…> Если договоренности об обмене всех удерживаемых нами лиц будут достигнуты, мы отдадим их российской стороне. И, соответственно, российская сторона вернет всех», — прокомментировал он ситуацию с пленными в связи с возможными переговорами о прекращении огня.

При этом речь идет не только о военнопленных. Охрименко подчеркнул, что потенциальная договоренность распространяется и на гражданских лиц.

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