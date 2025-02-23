В Киеве задумались об обмене пленными с РФ по формуле «всех на всех» - СМИ

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев работает над обменом пленными с Россией в формате «всех на всех». Об этом в интервью агентству Укринформ заявил глава секретариата координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

«Мы постоянно продвигаем возможность обмена „всех на всех“. <…> Если договоренности об обмене всех удерживаемых нами лиц будут достигнуты, мы отдадим их российской стороне. И, соответственно, российская сторона вернет всех», — прокомментировал он ситуацию с пленными в связи с возможными переговорами о прекращении огня.

При этом речь идет не только о военнопленных. Охрименко подчеркнул, что потенциальная договоренность распространяется и на гражданских лиц.