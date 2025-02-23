По состоянию здоровья Папы Римского Медики дают «сдержанный прогноз»
10:50 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск провел ночь в больнице спокойно после респираторного приступа на фоне двусторонней пневмонии, который потребовал срочных медицинских мер. Как говорится в сообщении Службы печати Святого престола, понтифик спал спокойно.
Однако не указывается, что он встал и позавтракал, как было в первые дни госпитализации.
Об ухудшении состояния 88-летнего понтифика стало известно в субботу вечером. Среди прочего ему было сделано переливание крови. Медицинский прогноз «сдержанный», «жизнь Папы Римского остается в опасности», говорилось в сообщении Службы печати.
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