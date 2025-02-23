Сегодня в Германии проходят выборы в Бундестаг

11:00 Источник: Интерфакс

Избирательные участки на выборах в Бундестаг открылись в воскресенье по всей Германии, сообщает Associated Press (AP).

Голосование продлится до 18:00 (20:00 мск). Ожидается, что сразу после этого появятся результаты экзит-полов. Немцы будут голосовать в том числе по почте.

Агентство отмечает, что от исходов выборов, вероятно, будет зависеть ответ Европы на политику администрации президента США Дональда Трампа на украинский кризис, проблемы обеспечения безопасности на континенте.

AP напоминает, что избирательная система ФРГ редко предусматривает победу какой-либо партии с абсолютным большинством; вероятнее, в предстоящие недели двум или более партиям придется формировать правящую коалицию. На этот раз опросы общественного мнения тоже показали, что ни одна партия не пользуется подавляющей популярностью у граждан.

В опросах общественного мнения лидировал альянс ХДС/ХСС Фридриха Мерца, за ними идут "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель и Социал-демократическая партия Германии, членом которой является канцлер Олаф Шольц.