Песков считает, что сейчас создать новую ООН невозможно
13:45 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организацию Объединенных Наций (ООН) в настоящий момент заменить нечем. Более того, не существует возможности договориться о создании новой всемирной организации. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Что касается ООН, нам нечем заменить ООН. И в нынешней международной картине у нас, очевидно, нет возможности договориться о создании новой ООН», — заявил он.
«Сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН. Такой возможности нет», — подчеркнул представитель Кремля.
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