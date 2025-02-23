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НОВОСТИ

Песков считает, что сейчас создать новую ООН невозможно

13:45 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организацию Объединенных Наций (ООН) в настоящий момент заменить нечем. Более того, не существует возможности договориться о создании новой всемирной организации. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Что касается ООН, нам нечем заменить ООН. И в нынешней международной картине у нас, очевидно, нет возможности договориться о создании новой ООН», — заявил он.

«Сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН. Такой возможности нет», — подчеркнул представитель Кремля.

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