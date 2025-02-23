Сделка США и Украины по использованию недр включает экономические гарантии, а не военные – Минфин США

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планируемая сделка США и Украины по использованию редкоземельных ископаемых не содержит военных гарантий для Киева. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Я ожидаю, что президент [Владимир] Зеленский подпишет [сделку]. Она не включает военные гарантии. Но она подразумевает гарантии активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее [Украины]. Я называю это гарантиями экономической безопасности», — сказал он в эфире телеканала Fox News.