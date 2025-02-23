Сделка США и Украины по использованию недр включает экономические гарантии, а не военные – Минфин США
18:40 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Планируемая сделка США и Украины по использованию редкоземельных ископаемых не содержит военных гарантий для Киева. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Я ожидаю, что президент [Владимир] Зеленский подпишет [сделку]. Она не включает военные гарантии. Но она подразумевает гарантии активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее [Украины]. Я называю это гарантиями экономической безопасности», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
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