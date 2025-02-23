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Глава Пентагона: Американских войск не будет на Украине, но важно экономическое партнерство

19:20 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон четко дал понять, что американских военных не будет на территории Украины. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News министр обороны США Пит Хегсет.

На вопрос о возможности размещения американских войск на Украине он ответил отрицательно. «Мы четко дали это понять. Американских войск не будет на Украине. Но важно экономическое партнерство», — заявил Хегсет.

«Мы понимаем ставки в этой игре. Америка, как никакая другая страна в мире, вложила средства в то, чтобы помочь Украине защитить себя. Теперь настало время для мира, и именно этому посвятил себя президент [США Дональд Трамп]», — подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.

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