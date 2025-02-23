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НОВОСТИ

Украина станет темой экстренного саммита ЕС

20:30 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз 6 марта проведет в Брюсселе экстренный саммит глав государств и правительств стран сообщества по конфликту на Украине и европейской обороне. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил представитель ЕС.

«В ближайшие минуты мы объявим, что председатель Евросовета Антониу Кошта созовет специальный Европейский совет, который состоится 6 марта в Брюсселе. Темы повестки дня: Украина и европейская оборона», — сказал он.

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