10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские подразделения заняли два крупных опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Щербаки в Запорожской области, выбив оттуда подразделения противника. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Российские войска захватили два крупных опорника ВСУ у Щербаков на ореховском направлении запорожского фронта», — сказал он.