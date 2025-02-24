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Российские войска выбили ВСУ из двух крупных опорных пунктов в Запорожской области — Рогов

10:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские подразделения заняли два крупных опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Щербаки в Запорожской области, выбив оттуда подразделения противника. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Российские войска захватили два крупных опорника ВСУ у Щербаков на ореховском направлении запорожского фронта», — сказал он.

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