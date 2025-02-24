АдГ на выборах в Бундестаг победила во всех землях бывшей ГДР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на досрочных выборах в Бундестаг победила во всех пяти землях, входивших в состав бывшей ГДР. Об этом свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии после подсчета бюллетеней в избирательных округах в Бранденбурге, Мекленбурге — Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

Ранее телеканал ZDF со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что за АдГ в Восточной Германии проголосовали 34% избирателей.