Кабмин РФ поддержал проект о быстром уничтожении изъятого суррогатного алкоголя

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России в целом поддержало законопроект, которым предлагается оперативно уничтожать суррогатный алкоголь, изъятый в рамках уголовных дел.

«Правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.