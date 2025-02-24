Швеция передаст Украине системы ПВО на $113 млн
10:32 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Швеции передаст Украине системы ПВО стоимостью 1,2 млрд крон (почти $113 млн). Об этом в статье для газеты Svenska Dagbladet пишут премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заместитель премьер-министра, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Йохан Персон.
Авторы статьи указали, что «теперь могут объявить о закупках систем ПВО на общую сумму 1,2 млрд крон для передачи в дар Украине». Уточняется, что Киеву будут переданы системы Robot 70 и Tridon Mk2.
С февраля 2022 года Швеция направила около 73,2 млрд шведских крон (около 6,45 млрд евро) на поддержку Киева.
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