Собянин: Около 150 социальных объектов будет построено в 2025–2026 годах
10:09 24.02.2025
В Москве с 2011 года удалось построить 1118 объектов социальной инфраструктуры. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в этом числе в 2024 году были построены 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов.
Знаковыми для Москвы объектами градоначальник назвал новый кампус МГТУ имени Баумана – в частности, его центральный кластер, «Квантум парк» и комплекс общежитий. Также важны для Москвы корпус лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» и ледовый дворец в Мневниковской пойме».
Развитие социальной инфраструктуры будет продолжаться. В 2025–2026 годах планируется построить около 150 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спорткомплексов и других соцобъектов, сообщил мэр. Например, среди них многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове.
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