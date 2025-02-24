Выставка об участниках СВО открылась в павильоне № 58 на ВДНХ
10:21 24.02.2025
В павильоне №58 «Земледелие» (бывший «Украинская ССР») на ВДНХ начал действовать спецпроект «Музей СВО». По словам военкора Игоря Потапова, на выставке москвичи и гости столицы могут больше узнать о современной технике, применяемой в зоне спецоперации.
«Выставка уникальная. Честно говоря, культурный шок, потому что такого наполнения по смыслу, по технике, аксессуарам и трофеям я не встречал нигде, - отмечает Потапов. - Думаю, что сейчас в мире не существует ни одной выставки или заведения, где есть памятник пилоту БПЛА. Всем бы сюда попасть, всем бы это посмотреть и прочувствовать, потому что тот дух героизма и отваги, который движет наших воинов к победе, можно испытать именно здесь».
На выставке есть специальная зона, где можно увидеть как советские, так и современные беспилотники. Посетителям показывают видео из зоны СВО, на которых военнослужащие чинят дроны и используют их. «Тут очень много различных трофеев, которые можно посмотреть своими глазами. Можно понять, что вот она – реальность сегодняшнего дня. Поэтому обязательно молодежь приглашать сюда нужно», – считает Потапов.
Павильон №58 расположенный на Главной аллее ВДНХ, был построено построен в 1954-м году. Он некоторое время находился в не самом лучшем состоянии, однако опять начал принимать посетителей в начале 2019 года после серьезной реставрации. В здании почти шесть лет действует музей «Слово», посвященный славянской письменности.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать