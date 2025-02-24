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НОВОСТИ

Выставка об участниках СВО открылась в павильоне № 58 на ВДНХ

10:21 24.02.2025

В павильоне №58 «Земледелие» (бывший «Украинская ССР») на ВДНХ начал действовать спецпроект «Музей СВО». По словам военкора Игоря Потапова, на выставке москвичи и гости столицы могут больше узнать о современной технике, применяемой в зоне спецоперации.

«Выставка уникальная. Честно говоря, культурный шок, потому что такого наполнения по смыслу, по технике, аксессуарам и трофеям я не встречал нигде, - отмечает Потапов. - Думаю, что сейчас в мире не существует ни одной выставки или заведения, где есть памятник пилоту БПЛА. Всем бы сюда попасть, всем бы это посмотреть и прочувствовать, потому что тот дух героизма и отваги, который движет наших воинов к победе, можно испытать именно здесь».

На выставке есть специальная зона, где можно увидеть как советские, так и современные беспилотники. Посетителям показывают видео из зоны СВО, на которых военнослужащие чинят дроны и используют их. «Тут очень много различных трофеев, которые можно посмотреть своими глазами. Можно понять, что вот она – реальность сегодняшнего дня. Поэтому обязательно молодежь приглашать сюда нужно», – считает Потапов.

Павильон №58 расположенный на Главной аллее ВДНХ, был построено построен в 1954-м году. Он некоторое время находился в не самом лучшем состоянии, однако опять начал принимать посетителей в начале 2019 года после серьезной реставрации. В здании почти шесть лет действует музей «Слово», посвященный славянской письменности.

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