Глава МВД РФ отметил, что кадровая ситуация в ведомстве является непростой
12:32 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кадровая ситуация в МВД России является непростой, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе торжественной церемонии по случаю присвоения специальных званий высшего начальствующего состава.
«Кадровая ситуация — далеко непростая. На вас самих, на ваших подчиненных ложится колоссальная нагрузка. Рассчитываю на ваш профессионализм, организаторские способности, управленческий опыт, умение правильно расставлять приоритеты. Решение главы государства [о присвоении званий] является высокой оценкой качества работы министерства в целом. Долг каждого из нас — это доверие оправдать», — сказал он, обращаясь к руководителям подразделений.
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