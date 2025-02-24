Глава МВД РФ отметил, что кадровая ситуация в ведомстве является непростой

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кадровая ситуация в МВД России является непростой, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе торжественной церемонии по случаю присвоения специальных званий высшего начальствующего состава.

«Кадровая ситуация — далеко непростая. На вас самих, на ваших подчиненных ложится колоссальная нагрузка. Рассчитываю на ваш профессионализм, организаторские способности, управленческий опыт, умение правильно расставлять приоритеты. Решение главы государства [о присвоении званий] является высокой оценкой качества работы министерства в целом. Долг каждого из нас — это доверие оправдать», — сказал он, обращаясь к руководителям подразделений.