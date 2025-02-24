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За сутки ВСУ потеряли более 255 военных и 3 танка в Курской области

15:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки на курском направлении свыше 255 военных, а также три танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, уничтожены 3 танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, 2 артиллерийских орудия, 3 миномета, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 1 единица инженерной техники», — сообщили в министерстве.

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