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Лавина сошла около курорта «Роза Хутор» на Кубани, ведется поиск туристов

16:12 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лавина сошла возле курорта «Роза Хутор» в Краснодарском крае, пропал один турист. Об этом сообщает МЧС РФ.

«На южном склоне хребта Аибга, за пределами оборудованных трасс курорта „Роза Хутор“, сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.

На место ЧП выдвинулись сотрудники МЧС, штатные спасатели «Розы Хутор» и «Кубань-СПАС».

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