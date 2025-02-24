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Заготовка крови в РФ увеличилась на 6% в 2024 году — ФМБА

17:32 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заготовка крови в 2024 году в России увеличилась на 6% и составила порядка 2,6 млн литров. В прошлом году около 440 тыс. доноров вошли в федеральный регистр, сообщила начальник Управления службы крови и экстремальной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Ольга Эйхлер.

«В прошлом году количество доноров увеличилось на 3%. То есть работа службы крови, она активно проводится, и заготовка крови также увеличилась на 6%. Практически 2,6 млн литров было заготовлено», — сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, за прошлый год федеральный регистр увеличился почти на 440 тыс. доноров крови. Она отметила, что в 2024 году активно проходили различные мероприятия, в том числе совместные с координационным центром по донорству крови и костного мозга, Национальным фондом развития здравоохранения. Все они направлены на информирование и привлечение доноров.

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