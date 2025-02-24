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НОВОСТИ

Онлайн-курс лекций «Роснефти» об арктических птицах получил награду международного конкурса

17:45 24.02.2025

Специальный онлайн-курс лекций «Полет надо льдами. Морские птицы Российской Арктики» занял призовое место в международном конкурсе Edtek Award. Курс был разработан «Роснефтью» и негосударственным институтом развития «Иннопрактика», в его создании участвовали специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) и Арктического научного центра крупнейшей нефтяной компании РФ.

Лекции выложены на образовательной платформе «Лекториум». Курс создан с использованием материалов экологического атласа «Роснефти» «Морские птицы Российской Арктики». Лекции читает кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ААНИИ Мария Гаврило.

Лекции позволяют узнать многое об основных видах птиц, живущих в Арктике, об особенностях их поведения, размножения, среде обитания. В материалах курса содержатся уникальные иллюстрации и карты, научные сведения о состоянии белой чайки, полученные в ходе экспедиций, организованных «Роснефтью». С 2016 года по материалам экспедиций были выпущены уже более 10 книг, среди которых: «Карское море», «Море Лаптевых», «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока», «Черное и Азовское моря», «Виды - биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем», «Баренцево море».

Как уже сообщала "Независимая газета", в прошлом году стартовала новая программа " Роснефти" по сохранению биоразнообразия, которая называется «Тамура». Она позволяет получить новые данные о состоянии ключевых видов животных региона, в том числе видов-биоиндикаторов. За 4 года планируется провести 10 экспедиций. До 2027 года на полуострове Таймыр будут исследовать северного оленя, белого медведя, ценных видов птиц, а также рыб в устье реки Енисей.

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