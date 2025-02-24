Количество якобы связанных с РФ нефтяных танкеров под британскими санкциями выросло до 133
20:40 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания ввела санкции в отношении 40 нефтяных танкеров, которые якобы связаны с транспортировкой российских энергоносителей. Об этом говорится в очередном пакете антироссийских санкций, распространенных МИД Соединенного Королевства.
Как отмечается в документе, общее число судов, оказавшихся под рестрикциями Лондона, достигло 133. Как заметили в Форин оффисе, «это самый высокий показатель среди всех стран Европы».
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