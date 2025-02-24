Количество якобы связанных с РФ нефтяных танкеров под британскими санкциями выросло до 133

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания ввела санкции в отношении 40 нефтяных танкеров, которые якобы связаны с транспортировкой российских энергоносителей. Об этом говорится в очередном пакете антироссийских санкций, распространенных МИД Соединенного Королевства.

Как отмечается в документе, общее число судов, оказавшихся под рестрикциями Лондона, достигло 133. Как заметили в Форин оффисе, «это самый высокий показатель среди всех стран Европы».