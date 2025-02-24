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НОВОСТИ

Трамп заявил, что хочет посетить РФ, но 9 мая было бы слишком ранним сроком — Reuters

22:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что 9 мая — это слишком ранний срок для его визита в Москву. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, хозяин Белого дома выразил желание посетить Россию «в подходящее время».

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