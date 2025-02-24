Мерц назвал неприемлемой возможную попытку США заключить сделку по Украине с РФ
22:40 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС, вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц заявил, что возможная попытка США заключить сделку по Украине с Россией в обход Киева и ЕС будет неприемлемой.
«Что мы, конечно, с большой тревогой наблюдаем, это попытку за спиной европейцев, за спиной Украины заключить сделку с Россией по Украине», — утверждал он на пресс-конференции в Берлине. «Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы», — заявил Мерц.
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