0
0
230
НОВОСТИ

Трамп ответил фактически отрицательно на вопрос об участии США в восстановлении Украины

09:32 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал странным вопрос, готовы ли Соединенные Штаты участвовать в восстановлении Украины, фактически ответил на него отрицательно.

«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в [восстановление] Украины. Я имею в виду, что мы [уже] вложили туда около $350 млрд [помощи], и я думаю, что это довольно большой вклад», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Белом доме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 25.02.2025
Макрон надеется, что бои на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель
0
109
10:20 25.02.2025
Найдены двое сноубордистов, попавших под лавину в Сочи
0
135
10:05 25.02.2025
Силы РФ выбили военных ВСУ из предпоследнего оккупированного поселка в ЛНР — Марочко
0
165
10:00 25.02.2025
Два человека задержаны в Марселе в связи со взрывом в генконсульстве РФ — ТВ
0
180
09:20 25.02.2025
СБ ООН принял американскую резолюцию по Украине в изначальном виде
0
248
09:05 25.02.2025
Путин предложил подумать о совместной работе РФ и США по производству алюминия
0
277
09:00 25.02.2025
За ночь над Брянской, Курской и Калужской областями сбиты 19 БПЛА
0
259
22:40 24.02.2025
Мерц назвал неприемлемой возможную попытку США заключить сделку по Украине с РФ
0
1124
22:00 24.02.2025
Трамп заявил, что хочет посетить РФ, но 9 мая было бы слишком ранним сроком — Reuters
0
1078
21:20 24.02.2025
Венгрия опасается, что лидеры ЕС сорвут переговоры между РФ и США по Украине — Сийярто
0
1112

Возврат к списку