Силы РФ выбили военных ВСУ из предпоследнего оккупированного поселка в ЛНР — Марочко

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие в ходе боев уничтожили очаги сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белогоровке в Луганской Народной Республике. Противник выбит из предпоследнего оккупированного населенного пункта ЛНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Враг выбит из предпоследнего оккупированного населенного пункта ЛНР. В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожены очаги сопротивления украинских боевиков в населенном пункте Белогоровка. Наши войска вошли в населенный пункт и продолжают развивать успех в западном направлении», — сказал он.