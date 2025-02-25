Макрон надеется, что бои на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель
10:32 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Fox News выразил надежду на то, что боевые действия на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель.
Его спросили, разделяет ли он уверенность американского лидера Дональда Трампа в том, что «война [на Украине] может завершиться за несколько недель». «Я надеюсь на это», — ответил Макрон.
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