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НОВОСТИ

Макрон надеется, что бои на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель

10:32 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Fox News выразил надежду на то, что боевые действия на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель.

Его спросили, разделяет ли он уверенность американского лидера Дональда Трампа в том, что «война [на Украине] может завершиться за несколько недель». «Я надеюсь на это», — ответил Макрон.

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