Макрон надеется, что бои на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Fox News выразил надежду на то, что боевые действия на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель.

Его спросили, разделяет ли он уверенность американского лидера Дональда Трампа в том, что «война [на Украине] может завершиться за несколько недель». «Я надеюсь на это», — ответил Макрон.